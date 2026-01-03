Издание Financial Times опубликовало материал, в котором рассказало о нехватке в Китае лабораторных обезьян, которые используются для проведения научных и медицинских исследований. Речь идёт о тестировании лекарств, вакцин, изучении заболеваний и инфекций. Обусловлено это развитием в стране биотехнологического сектора и большим количеством клинических испытаний.

Китайские отраслевые компании за последние годы заключили большое количество соглашений с крупными фармацевтическими компаниями, включая AstraZeneca и Pfizer. Всё это привело к серьёзному притоку инвестиций, которые ещё в 2023 году пошли на спад. Нюанс в том, что развитие этой отрасли привело к нехватке «подопытных».

По законам рынка, высокий спрос вызывает высокое предложение, но не в этом случае. Падение инвестиций в биотехнологический сектор Китая в 2023 году привело к тому, что обезьян начали меньше выращивать. Теперь, когда спрос всё-таки появился, необходимо время, чтобы спрос получил своё предложение. Дело в том, что выращивание лабораторной обезьяны занимает около четырёх лет, тогда как с 2023 года прошло менее трёх лет. На фоне этого стоимость лабораторных обезьян продолжает расти, достигая 150 тысяч юаней (около 20 тысяч долларов) за одного животного. Для сравнения, в 2019 году цена была на уровне 4 тысяч долларов за обезьяну. Некоторые китайские компании вынуждены откладывать испытания медицинских препаратов из-за нецелесообразности покупки обезьян по такой цене.

В будущем, как ожидается, необходимость в таких «подопытных» исчезнет, поскольку идёт работа над альтернативными методами проведения испытаний, например, с применением искусственного интеллекта. Однако пока об этом говорить ещё рано.