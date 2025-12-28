Польские власти также откажутся от переоборудования истребителей в специальную конфигурацию для ВВС Польши

Командующий Военно-воздушными силами Польши генерал-майор Иренеуш Новак в интервью Defence24 рассказал, что Польша планирует использовать лёгкие учебно-боевые истребители FA-50GF южнокорейского производства для подготовки пилотов перед тем, как они начнут управлять американскими самолётами F-16. При этом польское правительство решило не переоборудовать южнокорейские истребители в польскую конфигурацию, несмотря на первоначальные планы.

Военное командование страны пришло к выводу, что переоборудование GF в PL является нецелесообразным, поскольку южнокорейская модификация и так оснащена достаточно современным радаром. Тем не менее, судя по всему, в Варшаве не рассматривают FA-50 как полноценную боевую единицу, а лишь учебный самолёт для освоения управления F-16.

По предварительным оценкам, прошедший обучение на FA-50 пилот способен освоить управление F-16 в течение 11 часов. Таким образом, использование южнокорейского истребителя в качестве учебного позволяет высвободить американские самолёты для выполнения боевых задач. Однако некоторые боевые задачи южнокорейский самолёт всё же будет выполнять, например – огневая поддержка. В будущем FA-50GF также может быть совместим с западными ракетами, включая ASRAAM (AIM), IRIS-T и Brimstone.