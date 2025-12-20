Об этом сообщает издание Hartpunkt со ссылкой на информированные источники

Новыми фрегатами Военно-морских сил Германии станут корабли класса F127, которые, как сообщалось ранее, получат целых 64 вертикальные пусковые установки Mk 41 для запуска ракет. Однако, как узнало издание Hartpunkt от информированных источников, ситуация изменилась: новый фрегат оснастят сразу 96 контейнерами для запуска ракет.

Таким образом, речь идёт о 50-процентном увеличении боевой мощи фрегата, а это, в свою очередь, говорит о возможности длительных операций в акватории. Пусковые установки Mk 41 позволяют запускать различные ракеты, начиная от противовоздушной обороны (SM-2, SM-3 и SM-6), заканчивая противолодочной (ASROC и Sea Sparrow) и крылатыми ракетами большой дальностиBGM-109 Tomahawk для нанесения дальнобойных ударов по целям на суше.

Hartpunkt акцентирует внимание на том, что расширением количества пусковых установок на борту фрегата всё не ограничивается. Его конструкция также будет улучшена для достижения высокого уровня остойчивости. Всё это означает фактическое увеличение предполагаемой длины, ширины и водоизмещения F127.

Ожидается, что первый фрегат нового класса F127 будет спущен на воду в 2030-х годах. До тех пор немецкие военно-морские силы продолжат использовать фрегаты F124, где только 32 пусковые установки Mk 41.