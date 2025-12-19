Сайт Конференция
Nacvark
В США готовят новые санкции против РФ на случай отклонения мирного предложения
Об этом сообщает издание Bloomberg, приводя слова министра финансов США Скотта Бессента

Министерство финансов США работает над новыми санкциями против энергетического сектора России, которые могут вступить в силу в случае отклонения Москвой мирного предложения Вашингтона. Об этом сообщает издание Bloomberg, приводя слова министра финансов страны Скотта Бессента.

Пока непонятно, как именно будет выглядеть новый пакет санкций, но акцент делается на энергетический сектор. Среди вариантов – усиление санкционного давления на «теневой флот», занимающийся перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. При этом подчёркивается, что окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Bloomberg напоминает, что Вашингтон продолжает участвовать в мирном урегулировании российско-украинского конфликта, но Россия пока не приняла никакие предложения ввиду отсутствия окончательного плана. По этой причине Вашингтон параллельно работает над стратегией на случай, если Москва отвергнет мирное предложение. Некоторое время назад США уже вводили санкции против российских энергетических компаний «Роснефть» и «Лукойл». Несмотря на ограниченность этих мер, бывшее правительство США воздержалось от их принятия.

#россия #сша
Источник: bloomberg.com
