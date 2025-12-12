Предприятие будет специализироваться на выпуске модульных 155-мм зарядов

Компания Hanwha (Южная Корея) планирует инвестировать один миллиард долларов в строительство в США нового завода по производству модульных зарядных систем для артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на представителя компании Ли У Джина.

Южнокорейская компания хочет обеспечить полностью автоматизированную производственную систему в США, воспользовавшись своими технологиями. В настоящее время Hanwha рассматривает возможные места для строительства, готовясь объявить о проекте к концу года.

Проект предусматривает начало строительства завода уже в 2026 года, а полный запуск производства модульных зарядов с использованием американского сырья – к 2030 году. Ожидается, что предприятие обеспечит около 200 рабочих мест. Ежегодный доход компании после полного ввода завода в эксплуатацию составит 500 миллионов долларов.

Hanwha работает над расширением своего американского подразделения Hanwha Defense USA, стремясь инвестировать в бизнес за пределами Южной Кореи. В будущем южнокорейская компания не исключает масштабирование своего американского завода, вплоть до запуска производства реактивных ракет, но всё зависит от конечного спроса на рынке США.