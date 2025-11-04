Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
Румыния подписала соглашение с Rheinmetall о строительстве завода по производству пороха
Общий объём инвестиций превышает 500 млн евро

Компания Rheinmetall, являющаяся лидером по производству артиллерийских боеприпасов в Европе, сообщила о подписании соглашения с румынской Pirochim Victoria (принадлежит государственной компании Romarm) для создания совместного предприятия по производству пороха. На церемонии подписания соглашения присутствовало руководство обеих компаний, а также премьер-министр страны Илие Боложан.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что производство пороха по-прежнему остаётся «стратегическим узким местом в оборонной промышленности». Строительство нового завода в Румынии позволят увеличить производственные мощности в соответствии с планом по наращиваю производства до 20 тысяч тонн пороха к 2030 году.

Общий объём инвестиций в строительство нового завода превышает 500 миллионов евро. Доля компаний традиционно распределяется следующим образом: Rheinmetall – 51% (контрольный пакет акций), а Pirochim Victoria — оставшиеся 49%.

Предприятие по производству пороха построят в городе Виктория (округ Брашов), куда будет трудоустроено около 700 человек. Производственная мощность завода составит около 300 тысяч модульных метательных зарядов, для которых потребуется около 750 тонн пороха. Кроме того, на заводе будет производиться 200 тонн метательного пороха для удовлетворения местного спроса, а также энергетические прекурсоры, такие как нитроцеллюлоза.

#rheinmetall #румыния
Источник: rheinmetall.com
Сейчас обсуждают

Олег бицепс
12:42
куууувуахахаха
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Олег бицепс
12:41
мувахахаха
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Олег бицепс
12:40
по тебе заметно ухахха вот ты доехал а мозг повредился ухахах
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Alex-IT
12:39
Я про компьютерный корпус писал, что авто кузов знаю. Про дцпешников обычно пишут сами дцпэшники)) Поэтому вам сочувствую...
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Олег бицепс
12:39
пуваухахахахахха иди закручивай болтик для крепления видюхи в корпус ухахахах. для больше ты не способен ухахаха
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Alex-IT
12:38
О, поклонник Шешы) А куда самого Шешу дели злодеи???
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
ФельдшеR
12:33
Ахаха, вот бы ко то важно было мнение человечка который сам ни мужчина ни женщина) Спасибо поржал! Богатые владельцы...))
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Alex-IT
12:28
А зачем его откручивать? Он реже всего ломается.
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Alex-IT
12:27
Вот пьяным лучше не ремонтировать, иначе потом не доедешь до места назначения...
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
Alex-IT
12:26
Женщины кстати любят, когда мужик может им машину починить, поскольку в сервисах не всегда качественно чинят и денег просят прилично. Даже богатые мужики зачастую умеют мелкий ремонт провести, на случ...
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
