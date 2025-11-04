Общий объём инвестиций превышает 500 млн евро

Компания Rheinmetall, являющаяся лидером по производству артиллерийских боеприпасов в Европе, сообщила о подписании соглашения с румынской Pirochim Victoria (принадлежит государственной компании Romarm) для создания совместного предприятия по производству пороха. На церемонии подписания соглашения присутствовало руководство обеих компаний, а также премьер-министр страны Илие Боложан.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что производство пороха по-прежнему остаётся «стратегическим узким местом в оборонной промышленности». Строительство нового завода в Румынии позволят увеличить производственные мощности в соответствии с планом по наращиваю производства до 20 тысяч тонн пороха к 2030 году.

Общий объём инвестиций в строительство нового завода превышает 500 миллионов евро. Доля компаний традиционно распределяется следующим образом: Rheinmetall – 51% (контрольный пакет акций), а Pirochim Victoria — оставшиеся 49%.

Предприятие по производству пороха построят в городе Виктория (округ Брашов), куда будет трудоустроено около 700 человек. Производственная мощность завода составит около 300 тысяч модульных метательных зарядов, для которых потребуется около 750 тонн пороха. Кроме того, на заводе будет производиться 200 тонн метательного пороха для удовлетворения местного спроса, а также энергетические прекурсоры, такие как нитроцеллюлоза.