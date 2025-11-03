Об этом сообщает издание Reuters, анализируя спутниковые снимки и другую информацию

Армия США модернизует давно заброшенную военно-морскую базу в Карибском море, которая использовалась ещё во времена Холодной войны. Об этом сообщает издание Reuters, проанализировав спутниковые снимки, информацию о перемещении военных кораблей, фотографии и видео из открытых источников.

Речь идёт о бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, закрытой ещё 20 лет назад. На опубликованных фотографиях заметны изменения ландшафта, свидетельствующие о начале строительных работ в сентябре. Бригады расчищают и заменяют дорожное покрытие рулевых дорожек ведущих к взлётно-посадочной полосе. Помимо этого, военные строят объекты в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Санта-Круа на американских Виргинских островах. Всё это формирует плацдарм для операций в регионе.

Reuters побеседовало с тремя американскими военными чиновниками и тремя экспертами, которые считают, что модернизация военной базы и строительство новых объектов в регионе указывает на подготовку возможностей в случае проведения операций на территории Венесуэлы. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Кристофер Эрнандес-Рой предполагает, что США этими действиями пытаются напугать правительство Венесуэлы.