Об этом сообщается на сайте компании

Беспилотная разведывательная система Black Hornet 4 размером с ладонь, известна как микро-БПЛА, была сертифицирована Министерством обороны Соединённых Штатов Америки после проверки на соответствие Закону о сертификации национальной обороны. Об этом сообщается на сайте компании-производителя Teledyne FLIR Defense.

Отмечается, что такое решение включает Black Hornet 4 в «синий список беспилотных летательных аппаратов», тем самым предлагая данное оборудование для приобретения федеральными ведомствами.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Black Hornet 4 является разведывательным дроном весом всего 70 граммов. Такие параметры позволяют ему находится в воздухе более 30 минут, на расстоянии около трёх километров, сохраняя функциональные возможности при небольшом ветре или лёгком дожде. В своём промо-ролике Teledyne FLIR Defense демонстрирует то, как микро-БПЛА могут использоваться для наведения артиллерийского огня.

Известно, что компании удалось продать 45 странам более 33 тысяч микро-БПЛА Black Hornet (всех модификаций), которые актуальны как в вооружённых сил, так и спецслужбах. С 2018 года компания заработала на данных беспилотниках более 300 миллионов долларов.