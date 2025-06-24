Испытания прошли в горной местности

В Индии провели испытания лёгкого пулемёта Negev LMG в высокогорной местности, где он управлялся модулем искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал The Defense Post, приводя информацию местного издания India Today.

Отмечается, что в рамках проведённых испытаний беспилотный пулемёт продемонстрировал свою возможность автономно выбирать и поражать цели в сложных горных условиях. Его использование предоставляет важное преимущество для оборонительных операций в приграничных районах страны, состоящих преимущественно из горной местности, среди которых - Кашимир (на границе с Пакистаном).

Производитель утверждает, что многосенсорный модуль искусственного интеллекта успешно классифицирует цели по принципу «свой - чужой», нацеливаясь исключительно на противника. Помимо этого, в модуле предусмотрены тепловые, оптические и другие датчики, которые при наведении также учитывают скорость ветра и расстояние к цели.

India Today акцентируют внимание на том, что Negev LMG на базе искусственного интеллекта может оказаться полезен в горной местности, где существуют высокие риски и сложные логистические условия. Его можно использовать как для охраны периметра, так и для логистических коридоров.