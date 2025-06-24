Для Брюсселя это станет крупнейшей инвестицией в оборону после приобретения истребителей F-35

Бельгия и Люксембург планируют заключить совместный контракт на приобретение десяти батарей зенитно-ракетных комплексов NASAMS (итого 40 пусковых установок) у норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace. Об этом сообщает бельгийское издание L`Echo.

По данным издания, сама сделка будет заключена при посредничестве Нидерландов, а общая её стоимость составит около 2,5 миллиардов евро. Для Брюсселя это станет крупнейшей инвестицией в свою оборону после приобретения американских истребителей F-35. Люксембург, площадь которого составляет около 2,5 тысяч километров, также сделает вклад в свою обороноспособность.

L`Echo напоминают, что на вооружении Бельгии нет эффективных средств противовоздушной обороны, за исключением истребителей F-16 и запланированных к поставке F-35. Люксембург и вовсе не имеют каких-либо систем противовоздушной обороны, полагаясь исключительно на защиту со стороны союзников по НАТО. Министр обороны Бельгии Тё Франкен не планирует на этом останавливаться, желая также заключить контракты на приобретение дополнительных истребителей F-35 и других систем противовоздушной обороны.