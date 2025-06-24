Сейчас на вооружении страны 174 системы K9A1, которые позже модернизуют до K9PL

Издание Defence24, получив от Агентства по вооружению Польши информацию о поставленных Южной Кореей самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) K9A1 Thunder, подсчитало количество находящихся на вооружении страны САУ.

На текущий момент страна имеет порядка 400 самоходных гаубиц различного вида. Среди них:

174 южнокорейских K9A1 (всего заказано 364, включая 146 единиц K9PL);

26 польских Krab (после поставок Украине);

111 чешских DANA и DANA-M;

неопределённое количество советских 2С1 «Гвоздика» (имеющиеся у Defence24 указывают, что не менее 100 единиц);

После того, как в ближайшие годы Варшава укомплектует все свои подразделения заказанной артиллерией, суммарное количество самоходных гаубиц превысит 700 единиц: 364 K9PL, 212 Krab и оставшиеся DANA, DANA-M, 2С1 «Гвоздика». В материале издания допускают, что «Гвоздика» будут сняты с эксплуатации и заменены новыми системами, поэтому окончательная цифра будет на уровне 600 САУ, а это значительно выше, чем у многих европейских стран-участников НАТО.