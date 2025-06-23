Приводятся слова премьер-министра страны Кира Стармера

Правительство Великобритании предпринимает ряд мер, направленных на сокращение расходов на электроэнергию для более чем семи тысяч компаний, чтобы простимулировать экономический рост и обеспечить равную конкуренцию с иностранными компаниями. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках своего решения Лондон освобождает тяжёлую промышленность (автомобильные, аэрокосмические и химические компании) от некоторых климатических правил и налогов, чтобы сократить их расходы на электроэнергию на 25%, а также защитить около 300 тысяч существующих рабочих мест. Для сталелитейных, стекольных и химических компаний также разработали льготные механизмы.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что британские предприятия уже давно указывают на чрезмерную стоимость электроэнергии, обусловленную климатическими налогами (фиксированные тарифы и обязательства по использованию возобновляемых источников электроэнергии).

Решение является частью более широкой десятилетней стратегии по привлечению инвестиций и упрощению условий для ведения бизнеса в стране. Премьер-министр страны Великобритании Кир Стармер считает, что стратегия правительства знаменует «поворотный момент для экономики Великобритании».