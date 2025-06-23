Определённое нежелание повышать оборонные расходы есть у Испании, которая всё же смогла достичь компромисса

Уже завтра в Гааге состоится двухдневный саммит НАТО, на котором будет присутствовать американский президент Дональд Трамп. Политик был готов отказаться от визита, если североатлантический альянс не согласует повышение расходов на оборону до 5% от своих ВВП. При этом Соединённые Штаты Америки не спешат достигать такого показателя, ограничиваясь только 3,5% от ВВП (в 2026 году - один триллион долларов).

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, узнало, что страны НАТО смогли согласовать коллективное решение о повышении оборонных расходов до 5% от ВВП. Официально документ утвердят только после того, как он будет поддержан всеми 32 странами-участниками военного блока. Однако, по данным издания, сейчас все страны-участники военного блока готовы поддержать данное решение.

Определённое сопротивление присутствовало со стороны Испании, которая не желает повышать оборонные расходы в ущерб социальной сфере. Мадрид смог добиться определённых уступок по этому вопросу, внеся изменения в формулировку документа, что позволяет стране отклониться от цели по достижению расходов на оборону на уровне 5% от ВВП. В документе говорится о том, что страна будет иметь «гибкость в определении собственного суверенного пути» для достижения согласованных с НАТО военных целей.

К 2035 году все страны НАТО должны достичь вышеупомянутого минимального порога оборонных расходов. В 2029 состоится пересмотр с целью повторной оценки.