Они позволили беспрепятственно обойти иранское ПВО

Вчера ночью американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit поразили три ядерных объекта Ирана. На удивление, первым об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, а не средства массовой информации, которые отслеживают движение военной авиации или имеют свои источники в правительственных ведомствах. Всё это указывает на беспрепятственный и незаметный для иранской противовоздушной обороны удар.

Издание Defense News, приводя официальную информацию и слова американских чиновников, рассказало подробности обстрела. Как оказалось, вся американская операция была сосредоточена на серии обманных манёвров и обеспеченного Израилем превосходства в небе.

Первым элементом дезориентации стала передислокация стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit из Миссури на остров Гуам, откуда они, как ожидалось, последует в район острова Диего-Гарсия. Однако на самом деле это был обманный манёвр: основная группа бомбардировщиков следовала на восток в сторону Средиземного моря, сводя поддержку связи к минимуму. В конечном итоге B-2 Spirit пролетели Ливан, Сирию и Ирак, войдя в воздушное пространство Ирана. Учитывая заявление министра обороны Пита Хегсета, страны предварительно не были уведомлены об активности американской авиации.

В ходе всей операции американская авиация неоднократно совершала посадку, дозаправку и другие действия, отвлекая внимание. Пуск ракет BGM-109 Tomahawk также был совершён в качестве отвлекающего манёвра. Примечательно, что во время вторжения в воздушное пространство Ирана американские бомбардировщики не встретились с иранскими истребителями и ракетами класса «земля-воздух», то есть небо было полностью свободно для прохода.

Как итог, уже в 1:40 по московскому времени были сброшены первые противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Всего было сброшено 14 бомб GBU-57 с семи B-2 Spirit и более двух десятков ракет Tomahawk с подводных лодок. Задействовано было 125 единиц авиационной техники.