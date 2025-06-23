Это обусловлено продолжающимся конфликтом

Министерство внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки (DHS) опубликовало уведомление Национальной системы предупреждения терроризма, в котором сообщило о повышенной угрозе кибератак со стороны Ирана, учитывая осуждение Тегераном вмешательство Вашингтона в ирано-израильский конфликт.

В сообщении подчёркивают, что конфликт на Ближнем Востоке создаёт повышенную угрозу и вероятность низкоуровневых кибератак. Не исключаются и более масштабные атаки на незащищённые американские сети. Помимо этого, ведомство предупреждает о вероятности мобилизации населения Ирана для противодействия Соединённым Штатам Америки или Израилю, если Тегеран издаст соответствующее религиозное постановление на уровне верховного лидера страны Али Хаменеи.

DHS также напоминают, что связанные с правительством Ирана хакеры с 2020 года предпринимают усилия для совершения кибератак на плохо защищённые американские сети и подключенные к интернету устройства.

Вчера ночью Соединённые Штаты Америки нанесли удар стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit по трём ядерным объектам Ирана, призвав Тегеран заключить мирное соглашение. Иранские власти публично не сообщали о заинтересованности в прекращении огня.