По его словам, осталось ещё много военных целей

Сегодня американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации после бомбардировки трёх ядерных объектов Ирана. Он подчеркнул, что американский авиаудар прошёл успешно, лишив Тегеран возможности обогащать уран до уровня, близкого к оружейному.

Американский президент призвал Иран согласиться на прекращение огня, заключив мирное соглашение с Израилем. Он предупредил, что в противном случае американские военные готовы нанести очередной удар. Трамп поблагодарил причастных к планированию и реализации операции, выразив надежду, что ему не придётся вновь прибегать к их услугам.

По его словам, ирано-израильский конфликт больше не может продолжаться: либо в Тегеране подписывают мир, либо Иран «ждёт трагедия, гораздо более масштабная, чем мы наблюдали за последние восемь дней».

Дональд Трамп напомнил, что осталось много военных целей на территории Ирана, которые Вашингтон будет поражать с «точностью, скоростью и мастерством», если иранское руководство не согласится на быстрое урегулирование ирано-израильского конфликта. Некоторые из них, по его словам, можно поразить всего лишь за несколько минут.