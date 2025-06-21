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Nacvark
В США провели учения в городских условиях с участием советских вертолётов Ми-17
Учения прошли в ночное время суток, а вертолёт, по всей видимости, принадлежит секретному подразделению

Жители города Тусон (штат Аризона, Соединённые Штаты Америки) стали свидетелями того, как над их домами пролетает советский вертолёт Ми-17 (экспортная версия Ми-8). Как оказалось, американская армия проводила военные учения в городских условиях. Однако данные учения выделились не только участием советского вертолёта, но и другими примечательными моментами.

Как пишет издание The War Zone, учения проходили в ночное время, а сами вертолёты летели на очень низкой высоте (немного выше деревьев). Помимо этого, местные власти не были уведомлены о факте проведения учений, что является стандартной процедурой для Соединённых Штатов Америки. Шериф округа Пима Крис Нанос, чьи слова приводит издание, подчеркнул, что не знал о характере учений, а известно ему было только одно: там было много шума, вертолёты, сирены, светошумовые гранаты и тому подобное.

Военные отрабатывали свои действия на территории заброшенной школы, из-за чего местные жители и наблюдали пролетающие Ми-17 над своими домами. Позже шериф разобрался в ситуации и узнал, что спецподразделение SWAT выделило данный объект военным для отработки манёвров. Он не понимает, о чём думало командование спецназа, когда выделило именно бывший гражданский объект для проведения учений в ночное время, а не какой-либо другой.

Впрочем, есть и другой интересный момент, о котором пишут The War Zone. Замеченный Ми-17 является копией другого советского вертолёта, связанного с секретным подразделением Aviation Technology Office (ATO). На это указывает конфигурация вертолёта, включающая в себя носовой метеорологический радар, сенсорную шаровую турель под правой стороной кабины, дополнительные броневые панели вокруг передней части, большой сепаратор частиц перед воздухозаборниками двигателей и различные антенны на фюзеляже. Всё это в очередной раз подтверждает принадлежность советского вертолёта к ATO.

В прошлом году американцы уже наблюдали за тем, как Ми-17 пролетают над их домами. Командование специальных операций армии страны подтверждало факт применения советских вертолётов во время учений, но отказалось раскрывать их суть, сославшись на интересы национальной безопасности. Как подчёркивает издание The War Zone, вышеупомянутое ATO является одним из наиболее секретных подразделений американской армии, специализирующееся на авиационной поддержке тайных и секретных военных операций.

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#сша #ми-17
Источник: twz.com
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