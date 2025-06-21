Такое решение может увеличить торговую напряжённость

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки предупредили крупнейших производителей полупроводников о возможности отзыва лицензии на поставки американского оборудования на их заводы в Китае.

По данным издания, глава Бюро промышленности и безопасности (входит в министерство торговли) Джеффри Кесслер сообщил о планах правительства убрать Китай из списка стран, для поставок оборудования в которые нет необходимости получать отдельную лицензию. Это не позволяет таким крупным компаниям, как тайваньская TSMC, южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix, свободно поставлять своё оборудование на заводы в Китае без получения предварительного разрешения.

Несмотря на уверенность Вашингтона в отсутствии риска эскалации, The Wall Street Journal допускают повышение торговой напряжённости. Более того, в Пекине могут посчитать решение американских властей нарушением достигнутых в Лондоне договорённостей. Вполне вероятно, что Соединённые Штаты Америки действительно уберут Китай из списка исключений, но поставки оборудования продолжатся, поскольку запрашиваемые лицензии будут выдаваться своевременно. Такой шаг мог бы позволить Вашингтону использовать выдачу лицензий для давления на Китай, как Пекин поступает с Соединёнными Штатами Америки в вопросе поставок редкоземельных металлов.