Всего на вооружении североатлантического альянса около 200 вертолётов данного типа

Компани Airbus Helicopters (Франция) и Leonardo Helicopters (Италия) объединяют свои усилия для изучения возможности модернизации европейского вертолёта NH90 по запросу Агентства по управлению вертолётами НАТО (NAHEMA). Об этом сообщается на сайте Airbus.

В НАТО заинтересованы модернизацией вертолёта до версии Block 2, которая должна предусматривать структурные усовершенствования техники (модульная авионика, унификация конфигурации, взаимодействие экипажа с БПЛА и другие новые возможности). До конца года французская и итальянская компания изучат данный вопрос, предоставив NAHEMA конкретные варианты модернизации вертолёта.

Управляющий директор Leonardo Helicopters Джан Пьеро Кутильо утверждает, что французская и итальянская компании стремятся предоставить агентству НАТО тот результат исследования, который удовлетворит их ожидания и будет соответствовать потребностям стран в текущих условиях.

Вертолёт NH90 был впервые введён в эксплуатацию ещё в 2006 году. Его операторами являются около десяти стран, а на вооружении государств-членов НАТО находится порядка 200 единиц NH90. Теперь же в североатлантическом альянсе заинтересованы получили модернизацию вертолёта для продления его срока эксплуатации.