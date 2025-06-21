Американская компания заручилась поддержкой британской NP Aerospace, которая готова доработать лёгкий внедорожник под требования Лондона

Американская General Motors Defense (GM Defense) и британская NP Aerospace объединяют свои усилия для разработки нового легкобронированного внедорожника в рамках инициативы Вооружённых сил Великобритании под наименованием LMV, направленной на замену устаревших автомобилей Land Rover и Pinzgauer, готовящихся к выводу из эксплуатации уже в следующем десятилетии.

Компании предлагают Лондону взять за основу американский лёгкий внедорожник Infantry Squad Vehicles (ISV), учитывая наличие готовых коммерческих проектов и опыт использования данного автомобиля вооружёнными силами США, Канады, а также некоторыми подразделениями в Европе.

GM Defense предоставят Великобритании стандартную версию ISV (без усиленного бронирования), которая будет переоборудована британской компанией с учётом всех необходимых требований. Президент компании Стив Дюмон объясняет, что его компания сосредоточена на мобильных решениях с высокой скоростью и эффективностью, и NP Aerospace может предложить Лондону переоборудовать технику, интегрировав броню и другие технологии по запросу. Таким образом, на выходе должен получиться быстрый и бронированный автомобиль для более безопасного и мобильного развёртывания пехотных подразделений.