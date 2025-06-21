Выбранные Парижем компании будут конкурировать с друг другом

Франция обратилась к пяти местным компаниям с предложением разработать и продемонстрировать Парижу свои варианты беспилотников класса MALE. Соответствующие контракты в рамках 53-й выставки Парижского авиасалона уже были подписаны со следующими компаниями: Aura Aero, Daher, Fly-R, Turgis Gaillard и SE Aviation. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на заявление Генерального директората вооружений страны (DGA).

MALE (Medium Altitude Long Endurance) - класс беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который выполняет функции на средней высоте полёта и продолжительное время сохраняет автономность в воздушном пространстве. Такие дроны используют в основном для разведки и корректировки огня.



В 2026 году DGA приступит к субсидированию работы французских компаний, разрабатывающих свои варианты БПЛА класса MALE, конкурирующие с друг другом. Ведомство подчёркивает, что современные тенденции ведения боевых действий продемонстрировали эффективность беспилотных технологий и ограниченность текущих образцов вооружения.

DGA утверждают, что недавние конфликты доказали необходимость беспилотников с большой продолжительностью полёта на средней высоте, а также низкой стоимостью. При этом они должны быть устойчивы к радиоэлектронным помехам и готовы к быстрому развёртыванию. В рамках своей инициативы ведомство хочет создать наилучший вариант БПЛА класса MALE.