Edgewing будут оставаться разработчиком и производителем истребителя 6-го поколения вплоть до его вывода из эксплуатации

Компании BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Япония) создали новое совместное предприятие под наименованием Edgewing, которое будет являться разработчиком и производителем в рамках программы GCAP. Об этом сообщает британская компания BAE Systems.

GCAP (Global Combat Air Programme) - программа Великобритании. Италии и Японии по созданию первого европейского истребителя шестого поколения. Ориентировочный срок завершения программы - 2035 год.



Отмечается, что Edgewing будет отвечать за проектирование и разработку истребителя, а также останется конструкторским центром до момента вывода GCAP из эксплуатации, то есть не ранее 2070 года.

Новым генеральным директором компании назначен Марко Дзофф, управлявший итальянской Leopard Aircraft Division. При этом главный офис Edgewing будет располагаться в Великобритании.

Марко Дзофф подчеркнул, что объединением трёх компаний демонстрируется не только мощное и эффективное сотрудничество стран-участников программы, но и создание новой модели партнёрства, направленной на международную интеграцию в Европе и Азии, взаимную доверию и общую приверженность будущему.