В связи с выросшим спросом на оружие компания желает увеличить производство снарядов для M142 HIMARS, Patriot и других видов вооружения

Вице-президент американской Lockheed Martin (крупнейшая в мире оборонная компания) Пол Хартли, чьи слова приводит издание Breaking Defense, заявил, что на фоне выросшего спроса на оружие возникает необходимость перехода от внутреннего производства (в Соединённых Штатах Америки) к использованию международных цепочек поставок и предприятий, чтобы сохранять темпы по наращиванию производственных мощностей.

В рамках этих планов американская компания желает найти в Европе партнёров для наращивания производства определённых типов вооружения. В первую очередь речь идёт о ракетах-перехватчиках PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые сейчас производят только в Соединённых Штатах Америки и Японии.

Помимо этого, уже запланировано развёртывание производства ракет Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS в Польше. Такой шаг позволит ежегодно выпускать до 14 тысяч ракет GMLRS. Польские предприятия также готовы производить у себя противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. В планах Lockheed Martin найти партнёра по производству Javelin в Великобритании.

Локализация производства американского оружия в Европе, очевидно, привлечёт потенциальных заказчиков, ведь доставка оружия будет занимать меньше времени, чем это было раньше.