Американская компания хочет предложить свои усулги

В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический обзор в сфере обороны, в котором подчёркивается необходимость создания наземных систем противовоздушной обороны. Сейчас страна полагается в защите воздушного пространства исключительно на эсминцы, большая часть из которых не находится на боевом дежурстве. Пока непонятно, как именно в Лондоне видят развитие противовоздушной обороны наземного базирования.

Компания Lockheed Martin обратилась к британскому правительству с предложением о помощи в создании новой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Financial Times, приводя слова главного операционного директора американской компании Фрэнка Сента-Джона.

По словам топ-менеджера, у Lockheed Martin есть все возможности в сфере противовоздушной обороны, начиная от ракет-перехватчиков и наземных датчиков, заканчивая космической разведкой. Сент-Джон подчёркивает, что в Lockheed Martin готовы работать с любой другой компанией, которая будет предложена им в партнёры.

Источники Financial Times в британском оборонном ведомстве также подтвердили, что министерство обороны страны получило уведомление от Lockheed Martin. Однако они сомневаются в том, что Великобритания готова инвестировать в свою противовоздушную обороны значительные средства, приступая к разработке проекта вроде американского «Золотого купола».