Об этом сообщает министерство обороны страны

Нидерланды выделяет дополнительные 1,1 миллиарда евро на увеличение боевой мощи на суше. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны, где приводят доклад министра обороны Рубена Брекельманса и государственного секретаря ведомства Гейса Туинмана на заседании нидерландского парламента.

Отмечается, что инвестиции направят на:

создание нового бронетанкового батальона;

увеличение количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на вооружении;

оперативное развёртывание (логистика и медицинская поддержка).

Предполагается, что 425 миллионов евро будут потрачены на новый батальон, оснащённый бронетехникой и средствам противовоздушной обороны. Ещё 125 миллионов евро потратят на приобретение разведывательных, ударных БПЛА, а также средств противодействия им. Помимо этого, 80 миллионов направят на обучение и наём нового персонала, чтобы увеличить численность вооружённых сил.

Оставшиеся средства зарезервируют для корректировок заработной платы военнослужащим и гражданскому персоналу, других растущих расходов, чтобы поддерживать все уже запланированные оборонные проекты. Необходимость дополнительных инвестиций оборонное ведомство объясняет коллективными усилиями НАТО по наращиванию расходов на оборону.