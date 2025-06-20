Нидерланды выделяет дополнительные 1,1 миллиарда евро на увеличение боевой мощи на суше. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны, где приводят доклад министра обороны Рубена Брекельманса и государственного секретаря ведомства Гейса Туинмана на заседании нидерландского парламента.
Отмечается, что инвестиции направят на:
- создание нового бронетанкового батальона;
- увеличение количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на вооружении;
- оперативное развёртывание (логистика и медицинская поддержка).
Предполагается, что 425 миллионов евро будут потрачены на новый батальон, оснащённый бронетехникой и средствам противовоздушной обороны. Ещё 125 миллионов евро потратят на приобретение разведывательных, ударных БПЛА, а также средств противодействия им. Помимо этого, 80 миллионов направят на обучение и наём нового персонала, чтобы увеличить численность вооружённых сил.
Оставшиеся средства зарезервируют для корректировок заработной платы военнослужащим и гражданскому персоналу, других растущих расходов, чтобы поддерживать все уже запланированные оборонные проекты. Необходимость дополнительных инвестиций оборонное ведомство объясняет коллективными усилиями НАТО по наращиванию расходов на оборону.