Глава итальянской Leonardo допустил, что самолёты его компании могут быть переоборудованы под беспилотные системы в сопровождении европейского истребителя 6-го поколения

Программа Великобритании, Италии и Японии по созданию истребителей GCAP шестого поколения предусматривает оснащение самолёта беспилотными летательными аппаратами самолётного типа, которые будут сопровождать его и выполнять вспомогательные функции, начиная от разведывательных, заканчивая ударными. Однако пока непонятно, какие именно беспилотники станут «шершнями» в составе «самолёта-матки».

Генеральный директор итальянской Leonardo Роберто Чинголани допустил, что учебные самолёты его компании (M-345 и M-346) могут быть переоборудованы с последующей интеграцией беспилотных технологией для выполнения задач в составе GCAP.

Чинголани признал, что есть и турецкая компания Baykar, разработавшая модели больших беспилотников, которые также могут подходить истребителю GCAP. Однако, по его мнению, в таком случае турецкие дроны придётся переделывать в полноценные вспомогательные самолёты. В то же время Leonardo предоставляет программе GCAP возможность начать с полноценного самолёта, который впоследствии станет беспилотным.

Роберто Чинголани считает, что в течение следующих лет Великобритания, Италия и Япония будут уделять внимание основному самолёту, то есть GCAP, а уже после в Европе начнут искать подходящие вспомогательные беспилотники, которые войдут в состав истребителя шестого поколения. Программа GCAP будет реализована не ранее 2035 года.