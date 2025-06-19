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Nacvark
Энергетические компании Литвы закупают средства против БПЛА для защиты своих объектов
Заказ осуществляется министерством обороны страны, но средства выделят местные энергокомпании.

Министерство обороны Литвы закупает у местной компании Advanced Protection Systems средства для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщает портал Defence24.

Несмотря на то, что закупка осуществляется оборонным ведомством в рамках государственного заказа, её инициатором являются энергетические компании. Средства на приобретение систем против БПЛА также будут предоставлены местными энергетическими компаниями. При этом министр обороны страны Довиле Шакалене дала понять, что в военное время закупленные для энергетических компаний системы будут интегрированы в общую систему противовоздушной обороны Литвы.

Закупаемые средства против БПЛА включают в себя радары, пассивные системы радиоэлектронной разведки, оптические и оптоэлектронные датчики. Advanced Protection Systems планирует поставить системы SKYCtrl  и радары FIELDCtrl - всё это уже используется в Польше.

Defence24 акцентируют внимание на том, что польская компания предоставляет различные конфигурации своих систем, включая интеграцию 30-мм пушек Bushmaster II и беспилотников-перехватчиков.

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#бпла #польш
Источник: defence24.com
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