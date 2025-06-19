Страна имеет подходящее оружие для поражения подземных комплексов, но Дональд Трамп хочет убедиться в его эффективности, чтобы не втянуть себя в многолетнюю войну

Ключевым ядерным объектом Ирана, где обогащают уран до 60%, является завод по обогащению Фордо в провинции Кум. Нюанс в том, что объект находится на глубине ста метров, поэтому израильские авиаудары не смогли нарушить его работу. В случае, если Соединённые Штаты Америки присоединятся к обстрелам, именно Фордо станет для американской армии целью номер один.

Издание Axios, ссылаясь на источники в лице советников Дональда Трампа, пишет, что американский президент не уверен в возможностях армии уничтожить ядерный объект нанесением удара противобункерной авиабомбой Massive Ordnance Penetrator (MOP) массой 14 тонн со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

По данным издания, Трамп спрашивал у своих советников, может ли MOP поразить Фордо. В Пентагоне заверили американского президента в этом, но неясно, убедили ли эти слова Дональда Трампа. Источники Axios напоминают, что данная авиабомба ни разу не проверялась на поле боя, хотя и прошла несколько испытаний на полигоне.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности подтверждает в разговоре Axios наличие возможности у Пентагона поразить Фордо. Однако он подчеркнул, что недостаточно уничтожить бункер и объявить о победе. Речь идёт о полноценном плане, а интересы Тель-Авива и Вашингтона, которому главное предотвратить создание Ираном ядерного оружия, могут разниться.

Отмечается, что Дональд Трамп хочет убедиться, действительно ли такая атака необходима, не втянет ли она Соединённые Штаты Америки в многолетнюю войну и уничтожит ли она ядерную программу Ирана.