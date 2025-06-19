Её строительство начали в 2020 году

В 2020 году в Гаосюне (Тайвань) был открыт завод по строительству подводных лодок, задачей которого было спустить на воду восемь новых субмарин собственного производства. В том же году была поставлена цель построить первый прототип подводной лодки, спустив его на воду уже в 2025 году. При этом предполагаемый срок строительства оценивали в 78 месяцев, то есть 6,5 лет.

Несколько дней назад Тайбэй начал морские испытания первой подводной лодки Hai Kun, спущенной на воду с построенной в Гасюне верфи. Об этом сообщает издание Taiwan News.

Судно получило номер 711 и находилось в сопровождении других кораблей во время выхода на первые морские испытания в рамках принятия субмарины на вооружение подводного флота. Hai Kun успешно провела манёвры в гавани, завершив приёмочные испытания для перехода к следующему этапу - испытаниям двигательной установки и бортовых систем.

Во время первых морских испытаний Hai Kun военные Тайваня вывели в акваторию на боевое дежурство штурмовые катера M109, ракетные катера Kuang Hua VI и фрегаты класса Cheng Kung с дополнительной поддержкой в воздухе, чтобы обеспечить безопасность субмарины.

В планах Тайбэя завершить все испытания первой подводной лодки собственного производства к ноябрю текущего года, успешно введя её на вооружение военно-морских сил. Все последующие субмарины будут проектироваться с учётом опыта строительства Hai Kun.