Об этом сообщил глава корпорации Вадим Бадеха

Генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Вадим Бадеха в интервью РБК рассказал о ситуации с рентабельностью корпорации, которая по-прежнему сталкивается с убытками во время выполнения государственных оборонных заказов на производство военных самолётов.

Российский топ-менеджер подчеркнул, что выполнение оборонных заказов от государства составляет больше половины выручки ОАК. Однако, в министерстве обороны экономят, снижая цены на продукцию, в связи с чем возникают убыточные контракты. По его словам, необходимо найти «золотую середину», чтобы генерировать прибыль для корпорации, которая пойдёт на расширение производственных мощностей.

Бадеха объясняет, что при формировании ценовой политики во время исполнения государственных оборонных заказов необходимо доказывать себестоимость продукции. Как итог, на выходе заложенная цена не всегда совпадает с реальной, например, из-за роста стоимости сырья и других комплектующих. По этой причине в ОАК работают над тем, чтобы привести ценовую политику в норму, минимизировав убыточные контракты.

Корреспондент РБК напомнил, что с 2020 года убытки ОАК составляли не менее 30 миллиардов рублей, но в 2024 году они снизились до 14,2 миллиардов рублей. Вадим Бадеха объяснил такую тенденцию тем, что увеличился экспорт продукции за границу. При этом немаловажное влияние играет высокая ключевая ставка, из-за которой выплаты ОАК только по процентам составляет примерно 50 миллиардов рублей.