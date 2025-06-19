Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на пресс-релиз немецкого концерна

Немецкий концерн Rheinmetall объединяется с американской компанией Anduril Industries для совместного производства беспилотных летательных аппаратов, которые будут продаваться на европейском рынке. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-релиз немецкого концерна.

Как сообщил генеральный директор Rheinmetall, такое решение поспособствует расширению возможностей по производству нового оружия, соответствующего стандартам НАТО и доступного к масштабированию. Оборонные компании планируют производить беспилотники типа Barracuda (ещё относят к крылатым ракетам) и Fury. Оба беспилотника входят в программу Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки под наименованием Collaborative Combat Aircraft.

Основная работа Rheinmetall и Anduril Industries будет сосредоточена вокруг модернизации дронов и последующего их производства в Европе для местного рынка. Изучается возможность интеграции в дроны твердотопливных ракетных двигателей на примере баллистических ракет. Помимо этого, в Rheinmetall планируют привлечь к производству поставщиков и подрядчиков со всех стран Европы