Однако, по данным издания, пока Вашингтон не собирается приступать к его реализации

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что вчера поздно вечером американский президент Дональд Трамп сообщил своим старшим помощникам об одобрении плана действий против Ирана, к которому могут прибегнуть Соединённые Штаты Америки в случае необходимости. В Пентагоне уже сконцентрировали на Ближнем Востоке большое количество флота и авиации.

По данным издания, на текущий момент Трамп воздерживается отдавать приказ для реализации утверждённого плана, поскольку хочет посмотреть, согласятся ли в Тегеране решить конфликт мирным путём и отказаться от ядерного оружия.

В материале издания утверждают, что одной из целей Соединённых Штатов Америки является завод по обогащению урана Фордо в провинции Кум, расположенный на глубине 100 метров под землёй. Отмечается, что поразить подземный комплекс можно только противобункерными бомбами, имеющимися у американских военных.

The Wall Street Journal напоминает, что Дональд Трамп комментировал военные планы на Иран следующим образом: «Я могу это сделать, могу и не сделать». Американский президент требует от Ирана «капитуляции», не уточняя, как он себе её представляет.