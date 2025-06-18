Помимо этого, в Канберре хотят расширить имеющееся торговое соглашение

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что его страна начнёт переговоры с Европейским союзом о партнёрстве в сфере безопасности и обороны. Австралийский премьер уже обсудил это с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антонио Костой во время саммита «Большой семёрки» (G7) в Канаде.

Альбанезе обсуждал с европейским руководством их предложение о партнёрстве в сфере обороны. По его словам, данный документ рассматривается в Канберре как возможность развивать сотрудничество в таких областях, как оборонная промышленность, кибербезопасность и борьба с терроризмом. Стороны продолжат переговоры на уровне министров, ожидая, что обсуждения завершатся довольно быстро.

Помимо этого, в Канберре желают расширить соглашение о свободной торговле с Европейским союзом, учитывая символическую важность такого решения. Австралийский премьер объясняет, что результат расширения торговли важен в непростое время. По этому вопросу Австралия и Брюссель закрыли половину ранее нерешённых вопросов.

В Европейском союзе продолжают расширить сотрудничество в оборонной сфере с другими государствами. Брюссель заключил соглашения с Японией, Южной Кореей, а также ведёт переговоры с Канадой по поводу присоединения страны к плану перевооружения Европы, что предоставит Оттаве возможность предлагать европейским странам своё вооружение.