Парламент страны одобрил взятие взаймы у французских банков

В августе 2024 года Сербия подписала соглашение с Францией о приобретении 12 истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро, которые обновят устаревший авиапарк военно-воздушных сил страны. На вооружении сербских ВВС находится небольшое количество самолётов, преимущественно 1960 - 1980 годов производства.

Парламент страны поддержал решение сербского правительства занять 1,9 миллиарда евро у нескольких французских банков, чтобы профинансировать приобретение у Франции двенадцати самолётов. Об этом сообщает The Defense Post, ссылаясь на принятый в понедельник законопроект.

Среди заёмщиков Белграда - Bred Banque Populaire, Credit Lyonnais, Natixis, Societe Generale и Credit Industriel et Commercial. При этом сербские власти уже выплатили Парижу аванс за истребители в размере 825 миллионов евро.

The Defense Post приводят слова министра финансов страны Синиша Мали, который в обращении к парламенту подчеркнул, что сербское правительство намерено усовершенствовать и модернизовать свои военно-воздушные силы в рамках более масштабных усилий по инвестированию в вооружённые силы. По его словам, Сербия может получить первые Rafale уже в начале 2028 года.