Страна также заказала у Вашингтона 96 единиц AH-64E Apache

В августе 2024 года правительство Польши заключило контракт с Соединёнными Штатами Америки на поставку 96 ударных вертолётов AH-64E Apache и оказание дополнительных услуг. Однако польские власти заключили дополнительный контракт, чтобы получить от Пентагона вертолёты AH-64D Apache в лизинг уже сейчас.

Премьер-министр страны Владислав Косиняк-Камыш, присутствовавший на церемонии прибытия американских вертолётов на авиабазу в Иновроцлаве, заявил, что с гордостью воспринимает получение AH-64D Apache. Он добавил, что вертолёты в первую очередь будут применяться для отработки манёвров и других учебных миссий.

Польский министр напомнил о заказе 96 вертолётов, первые из которых поступят к 2028 году. Он подчеркнул, что в Варшаве решили не терять ни минуты, поэтому решились на лизинг восьми AH-64D Apache. При этом, как признаёт Косиняк-Камыш, полученная модификация немного отличается от заказанной AH-64E.

На своей странице в социальной сети X Владислав Косиняк-Камыш назвал получение американских вертолётов важным шагом по усилению Вооружённых сил Польши. По его словам, речь идёт не просто о модернизации вертолётного парка, а о реальном изменении позиции страны в НАТО: «Мы становимся ключевым столпом безопасности в регионе».