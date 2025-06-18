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Nacvark
В Испании построят для ВМС корабль снабжения стоимостью €703 млн
Его могут спустить на воду уже к 2030 году

На прошлой неделе Совет министров Испании утвердил выделение финансирования в размере 703 миллионов евро на строительство нового боевого судна снабжения  Buque de Aprovisionamento II (BAC II), которое получат военно-морские силы страны. Об этом сообщается на сайте испанского правительства.

Новое судно, спроектированное на основе другого корабля логистической поддержки - A-15 Cantabria, будет иметь длину 173 метра, а ширину - 23 метра. Судно снабжения получит новую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам, дополнительные возможности для развёртывания воздушных, надводных и подводных беспилотников, а двигатель будет сконструирован с учётом тенденций eco-friendly.

Исполнителем контракта выступит местная компания Navantia. Строительство начнут на принадлежащей компании верфи, а по объёму оно потребует около трёх миллионов человеко-часов (единица измерения рабочего времени, равная одному часу работы одного человека). Для того, чтобы уложиться в сроки и спустить на воду судно к 2030 году, потребуется привлечь около 1800 сотрудников из более 300 вспомогательных компаний.

BAC II будет использоваться военно-морскими силами Испании для логистической поддержки, включая транспортировку топлива, провизии, боеприпасов и военного оборудования. Оно также будет применяться для оказания поддержки при чрезвычайных ситуациях или проведения специальных операций.

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#испания
Источник: hacienda.gob.es
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