Две немецкие компании объединяются над тем, чтобы автоматизировать функции системы.

Немецкие компании Diehl Defence (компания-разработчик системы) и Hensoldt объединяются для совместной работы по модернизации зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, стремясь внедрить высокоуровневые программно-определяемые решения (Software-Defined Solutions), чтобы усилить возможности системы противовоздушной обороны. Среди таких решений - интеграция искусственного интеллекта и другие цифровые инновации.

Генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух объясняет, что не только в Германии работают над тем, чтобы иметь более актуальную картину на поле боя, но и противник стремится повысить свою эффективность за счёт разведки, которая может выявлять позиции военной техники. Учитывая это, немецкие компании хотят автоматизировать функции IRIS-T, сделав систему, по крайней мере, полуавтономным транспортным средством, способным менять позицию как можно быстрее, несмотря на небольшое количество экипажа. Искусственный интеллект будет использовать алгоритмы восприятия и планирования с учётом окружающей среды.

Diehl Defence и Hensoldt уже имели опыт совместной работы по усовершенствованию IRIS-T. Речь идёт как о внедрении программного обеспечения IBMS-FC (предназначено специально для систем противовоздушной обороны в рамках командования и управления техникой на поле боя), так и создания активных и пассивных радаров для немецкой системы.