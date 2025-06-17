Компания поможет Пентагону интегрировать ИИ в государственные механизмы

Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, заключила контракт с Министерством обороны Соединённых Штатов Америки, в рамках которого Пентагон получит инструменты искусственного интеллекта для решения задач в сферах управления, национальной безопасности и предпринимательства. Общая стоимость контракта составила 200 миллионов долларов.

Услуги OpenAI направлены на оказание помощи Пентагону в определении того, как оборонное ведомство может использовать искусственный интеллект для решения своих задач, в том числе по предотвращению кибератак и оказанию социальной помощи военным. Срок предоставляемых услуг составит один год, то есть контракт продлится до июля 2026 года.

В марте OpenAI рассказала о планах привлечь до 40 миллиардов долларов финансирования. На прошлой неделе компания сообщала о росте годового дохода до 10 миллиардов долларов. OpenAI всё чаще участвует в контрактах, связанных с национальной безопасностью Соединённых Штатов Америки и военным производством.

Как сообщает издание Reuters, в апреле административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало федеральным правительственным агентствам обеспечить получение правительством и общественностью выгоды от конкурентоспособного американского рынка искусственного интеллекта.