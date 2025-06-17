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В Канаде добыча нефти может вырасти на 500 000 баррелей в день при отмене ограничений на выбросы
Об этом сообщил премьер-министр второй по величине нефтедобывающей провинции Канады Скотт Мо

В провинции Саскачеван (Канада) могут увеличить добычу нефти до одного миллиона баррелей в день, если федеральное правительство смягчит правила, связанные с ограничениями на выбросы нефти и газа. Об этом сообщил премьер-министр второй по величине нефтедобывающей провинции Канады Скотт Мо, чьи слова приводит издание Bloomberg.

Канадский политик объясняет, что его провинция без каких-либо трудностей может повысить добычу сначала до 800 тысяч баррелей, а после - до одного миллиона, если Оттава отменит нормы, связанные с защитой окружающей среды, а также изменит правила развития трубопроводов.

На текущий момент Саскачеван пытается увеличить добычу с 450 до 600 тысяч баррелей в день. При этом рекордный показатель добычи в провинции был зафиксирован ещё в 2013 году, когда в день добывалось более 500 тысяч баррелей нефти. Однако из-за нового федерального законодательства добыча постепенно уменьшалась.

Bloomberg напоминают, что основная добыча нефти происходит в провинции Альберта, где в день добывают более 4 миллионов баррелей нефти. По данным статистики Statistical Review of World Energy 2024 от нефтегазовой компании British Petroleum, Канада является четвёртой страной по ежегодному объёму добычи нефти.

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#нефть #канада
Источник: bloomberg.com
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