На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Соединённых Штатов Америки (DSCA) сообщается об одобренной продаже оружия правительству Италии, которое заказало у Вашингтона поставку ракет средней дальности класса «воздух - воздух».
В рамках данного контракта итальянская армия получит:
- 30 ракет AIM-120D3;
- 40 ракет AIM-120C;
- две секции наведения AIM-120C7;
- другое оборудование, не связанное с основным вооружением (запасные и ремонтные части, контейнеры для перевозки, программное обеспечение, секретные и несекретные инструкции, техническое обслуживание, обучение военнослужащих).
Общая стоимость контракта составит 211 миллионов долларов. Основным подрядчиком выступит американская компания RTX Corporation, являющаяся разработчиком и производителем данных ракет.
В DSCA традиционно сообщают о соответствии данной продажи оружия целям внешней политики Соединённых Штатов Америки путём повышения безопасности союзника в рамках НАТО, отсутствии влияния на базовый военный баланс в регионе и обороноспособность американской армии.
Несколько дней назад была новость о том, что Соединённые Штаты Америки одобрили продажу Нидерландам ракет AGM-179A общей стоимостью 215 миллионов долларов.