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Nacvark
США одобрили продажу Италии ракет AIM-120 общей стоимостью $211 млн
Всего страна получит 70 ракет и дополнительное оборудование.

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Соединённых Штатов Америки (DSCA) сообщается об одобренной продаже оружия правительству Италии, которое заказало у Вашингтона поставку ракет средней дальности класса «воздух - воздух».

В рамках данного контракта итальянская армия получит:

  • 30 ракет AIM-120D3;
  • 40 ракет AIM-120C;
  • две секции наведения AIM-120C7;
  • другое оборудование, не связанное с основным вооружением (запасные и ремонтные части, контейнеры для перевозки, программное обеспечение, секретные и несекретные инструкции, техническое обслуживание, обучение военнослужащих).

Общая стоимость контракта составит 211 миллионов долларов. Основным подрядчиком выступит американская компания RTX Corporation, являющаяся разработчиком и производителем данных ракет.

В DSCA традиционно сообщают о соответствии данной продажи оружия целям внешней политики Соединённых Штатов Америки путём повышения безопасности союзника в рамках НАТО, отсутствии влияния на базовый военный баланс в регионе и обороноспособность американской армии.

Несколько дней назад была новость о том, что Соединённые Штаты Америки одобрили продажу Нидерландам ракет AGM-179A общей стоимостью 215 миллионов долларов.

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#сша #италия #aim-120 #aim-120 amraam #aim-120c #aim-120d3
Источник: dsca.mil
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