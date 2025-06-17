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В Финляндии открыли завод по производству комплектующих для F-35
Предприятие будет специализироваться в сборке носовых частей фюзеляжей

В городе Йямся (Финляндия) была проведена церемония открытия предприятия по производству комплектующих для американского истребителя F-35, которое станет частью глобальной цепочки поставок самолётов. Об этом сообщается на официальном сайте финской государственной оборонной компании Patria Group.

Отмечается, что новая производственная линия будет специализироваться на сборке носовых частей фюзеляжей истребителя. В компании считают, что такое событие, являющееся частью программы международного сотрудничества, обеспечивает Финляндии сильные возможности с точки зрения безопасности поставок, а также демонстрирует доверие к финскому производственному опыту. Помимо прочего, новое предприятие имеет важное значение для экономики Финляндии.

Patria Group подчеркнули, что гордятся совместным производством F-35 с американской компанией Lockheed Martin, разработавшей истребитель. На церемонии открытия завода также присутствовали представители американской компании, которые сочли участие Финляндии в программе по производству истребителей положительным, поскольку это обеспечивает стране экономическое влияние и новые рабочие места.

Предполагается, что все работы по вводу предприятия в эксплуатацию завершатся к осени, а полноценное его участие в производстве начнётся только в следующем году.

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#финляндия #f-35
Источник: patriagroup.com
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