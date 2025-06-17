В Брюсселе планируют отказаться от импорта российских нефти, газа и угля, но страны Европы также импортируют из России ядерные технологии, от которых пока сложно отказаться

С 2022 года страны Европейского союза потратили более 200 миллиардов евро на импорт российских энергоносителей, включая нефть, газ, уголь и ядерное топливо. В Брюсселе стараются постепенно обрести энергетическую независимость, но это не такая простая задача, о чём сообщает Financial Times.

Уже к концу 2027 года в Европейской комиссии планируют полностью отказаться от импорта российского газа. В то же время нефть и уголь из России уже попали под европейские санкции. Однако есть и другая не менее важная статья расходов на российские энергоносители: в 2024 году Европа потратила 700 миллионов евро на импорт ядерного топлива из России.

В отличие от нефти и газа, отказаться от российских ядерных технологий не так уж и просто, особенно если учесть, что в Европе действует 19 советских реакторов ВВЭР, зависящих от поставок ядерного топлива из России. На российскую долю также приходится около 25% европейского импорта урана. Помимо прочего, некоторые страны импортируют российские ядерные технологии, в том числе запчасти для вышеупомянутых реакторов ВВЭР. Некоторые из них вовсе обслуживаются российскими специалистами.

Как уточняет Financial Times, несмотря на такую устойчивую зависимость от России в сфере атомной энергетики, в Брюсселе всё же планируют отказаться от импорта российских ядерных технологий в следующем десятилетии. Европейские чиновники пришли к выводу, что на развитие собственной цепочки поставок ядерного топлива придётся потратить не менее 241 миллиарда евро.