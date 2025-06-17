В планах разработчика Storm Shadow производить не менее одной тысячи дрон-ракет в месяц

Французско-британская компания MBDA, разработавшая баллистическую ракету Storm Shadow, в очередной раз объединяется с неназванным французским автопроизводителем, чтобы создать новый проект ракетного вооружения, акцентированного на массовое производство. Об этом рассказал генеральный директор MBDA Эрик Беранже в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, производство оружия должно происходить быстрее и в больших масштабах. Для достижения этой цели MBDA планируют создать новую ракету One Way Effector, которая будет способна поражать цели на расстоянии до 550 километров. В интервью Эрик Беранже не рассказал ничего о новой разработке, но на момент выхода материала оно уже было представлено на Paris Air Show 2025.

Вчера французско-британская компания представила дрон-ракету One Way Effector, объединяющую в себе опыт крылатых ракетах и дистанционно управляемых боеприпасов. Как уже говорилось ранее, в планах MBDA выйти на масштабированное серийное производство, а ближайшая цель - одна тысяча дрон-ракет в месяц. Такое решение позволяет осуществлять массированные обстрелы, истощая противовоздушную оборону противника для нанесения ударов баллистическими ракетами.

На сайте MBDA подчёркивают, что их компания стала единственным игроком в Европе, которая способна удовлетворить высокий спрос на массовое наступательное вооружение. При разработке One Way Effector компания анализировала тенденции российско-украинского конфликта.