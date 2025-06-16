Нынешний показатель производства за май является самым низким за последние семь лет

На май 2025 года Китай произвёл меньше стали по сравнению с предыдущим годом, учитывая обещание правительства сократить производство. Об этом сообщает издание Bloomberg, приводя статистические данные.

Отмечается, что это первое сокращение в годовом исчислении в месячном показателе с тех пор, как в марте Пекин пришёл к решению устранить возникший переизбыток стали на рынке. В прошлом месяце производство упало почти на 7%, то есть до 86,55 миллионов долларов. Bloomberg акцентируют внимание на том, что показатель за май 2025 года является самым слабым за последние семь лет, хотя именно в этом месяце обычно фиксируется пик производства стали.

Изменение объёма производства в годовом исчислении

В материале издания объясняют, что спрос на сталь ухудшился в том числе из-за затяжного спада на рынке недвижимости и отсутствии тенденции в краткосрочной перспективе на увеличение строительной активности в стране, где и так большое количество несданного жилья. Не менее важным являются последствия торгового конфликта с Соединёнными Штатами Америки, которые установили пошлины на импортную сталь.

В то же время в Китае на 5% увеличилось производство алюминия до рекордных 3,83 миллионов тонн. Этому поспособствовало снижение расходов на электроэнергию.