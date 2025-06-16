Однако он не исключает, что странам ещё придётся побороться с друг другом

На фоне продолжающихся взаимных обстрелов между Ираном и Израилем американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что рассчитывает заключить мирное соглашение между Тель-Авивом и Тегераном. Однако он не исключает, что странам ещё придётся побороться друг с другом. Трамп предлагает наблюдать за развитием событий и по-прежнему видит хорошие шансы на достижение сделки.

Вчера ближе к вечеру Дональд Трамп уже писал в Truth Social о том, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение, как это сделали Пакистан и Индия. Он подтвердил проведение встреч и разговоров, связанных с ирано-израильским конфликтом, не упомянув о подробностях.

В тот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил готовность Тегерана заключить сделку, гарантирующую отказ от создания ядерного оружия, из-за чего весь конфликт и начался. Однако иранские власти по-прежнему не готовы идти на условия, ограничивающие их право на ядерную программу, то есть на обогащение урана, что требуют в Соединённых Штатах Америки.