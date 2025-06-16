Документ уже был ранее ратифицирован российскими властями

Председатель Меджлиса (иранский парламент) Мохаммад Багер Галибаф утвердил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией, направив соответствующее уведомление президенту страны Масуду Пезешкиану для последующей ратификации соглашения. Об этом сообщает издание ТАСС, приводя заявление из Telegram-канала иранского посольства.

Принятый документ направлен на углубление и расширение программ сотрудничества между странами во всех сферах, в том числе в безопасности и обороны. В рамках данного соглашения российская компания «Росатом» планирует построить два новых энергоблока атомной электростанции «Бушер», а также развить сухопутный коридор «Север – Юг», который позволит наладить логистические пути из России и Белоруссии, открыв странам выход к портам Ирана в Персидском заливе. Не менее важное внимание договор уделяет торгово-экономических связям, в частности, в банковско-денежных, таможенных, инвестиционных и визовых вопросах.

Как известно, в январе этого года президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Уже в апреле Путин ратифицировал принятый российским парламентом документ. Теперь документ близится к ратификации иранской стороной.