Об этом изданию Air and Space Forces Magazine рассказал полковник ВВС США в отставке Джон Венейбл, указавший на низкий уровень подготовки американских пилотов

В пятницу Израиль провёл массированный обстрел Ирана, задействовав в своих ударах около 200 истребителей различного типа, нанеся серьёзный ущерб иранских военным объектам. Израильской армии удалось миновать противовоздушную оборону из-за диверсий, парализовавших защитные системы незадолго до атаки. Несмотря на это, потери всё же имели место.

Издание Air and Space Forces Magazine, пообщавшись с экспертами в области авиации, порассуждало на тему того, чем бы закончилась аналогичная операция при организации её Соединёнными Штатами Америки.

Старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла полковник Джон Венейбл, управлявший F-16 и принимавший участие в операциях в Кувейте, Ираке и Афганистане, сообщил авторам издания, что в случае необходимости Пентагон мог бы задействовать для ударов по Ирану только 40 эскадрилий из 52 боеспособных. Ещё 12 участвовали бы в защите воздушного пространства Соединённых Штатов Америки, а также в миссиях по сдерживанию Китая. Таким образом, американская атака имела бы кратно больше истребителей - не менее 480 единиц. Вероятнее всего, учитывая реальную боеготовность экипажей, в первом налёте принимало бы участие 280 истребителей, а во втором - только 200.

При этом Венейбл указывает на недостаточную подготовку американских пилотов, которые в месяц управляют истребителем в среднем 10 - 12 часов. Для понимания, в 90-х годах американские лётчики управляли истребителем около 20 часов, но даже тогда командование говорило о недостаточном уровне подготовки.

Американская атака с большой вероятностью понесла бы больше потерь, чем израильская - считает Джон Венейбл. По мнению американского офицера, большая часть потерь была бы связана с неудачами при дозаправке или посадке на аэродромы. Обусловлено это недостаточной обученностью экипажей, особенно в контексте отработки быстрых манёвров с приземлением, дозаправкой и перевооружением. Джон Венейбл объясняет, что в Пентагоне существует мнение об отсутствии необходимости отрабатывать такие манёвры, ведь они не понадобятся в бою с Китаем.

Исходя из всего вышеописанного, Air and Space Forces Magazine пришли к выводу, что Израилю удалось провести массированную воздушную атаку, имея меньше ресурсов, чем у Соединённых Штатов Америки. Аналогичные действия со стороны американской армии имели бы риск обернуться большими потерями.