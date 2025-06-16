Несмотря на ожидания, что американская система вместе с израильским ПВО сможет успешно отражать удары, её эффективность остаётся под сомнением

В октябре 2024 года Соединённые Штаты Америки разместили на территории Израиля противоракетные комплексы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), стоимость которых составляет около трёх миллиардов долларов за одну систему. Уже в декабре того же года американская система успешно перехватила гиперзвуковую ракету, выпущенную из Йемена.

Как сообщало издание The Washington Post, американские экипажи THAAD принимают участие в защите израильского воздушного пространства от иранских баллистических ракет. Однако, как сообщает издание Military Watch, эффективность американской системы остаётся под вопросом.

THAAD имеют определённые ограничения, например, система может быть оснащена только одним классом ракет, поэтому не в состоянии обеспечить многоуровневую защиту сразу от реактивных, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет. Ожидалось, что американская система сможет эффективно интегрироваться в систему противовоздушной обороны Израиля, учитывая применение страной других систем - «Праща Давида», Barak 8 и AEGIS.

Несмотря на это, кадры успешных ударов Ирана по израильским территориям ставят под сомнение способности THAAD защитить воздушное пространство Израиля. Страна по-прежнему уязвима к гиперзвуковым ракетам.