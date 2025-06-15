Австралийский премьер постарается объяснить американскому коллеге, какой вклад вносит Канберра и какие выгоды получит Вашингтон от данного сотрудничества

Не так давно издание Financial Times писало о пересмотре Пентагоном целесообразности трёхстороннего пакта AUKUS, в рамках которого Соединённые Штаты Америки и Великобритания предоставили Австралии возможность принять участие в проектах по строительству атомных подводных лодок и разработке гиперзвукового оружия для усиления своих возможностей по сдерживанию Китая. В рамках данного соглашения австралийский флот будет пополнен американскими субмаринами класса Virginia, а в будущем Канберра получит новейшие SSN-AUKUS.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, чьи слова приводит издание Bloomberg, подтвердил, что уже во вторник намерен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Канаде. В рамках данной встречи австралийский премьер хочет поднять вопросы относительно введённых Вашингтоном пошлин на австралийский импорт, а также вышеупомянутого AUKUS.

Альбанезе подчеркнул, что Канберра поднимет важность AUKUS, а сам диалог между политиками будет проходить в дружеском формате. В контексте трёхстороннего пакта австралийский премьер постарается объяснить Трампу, какой вклад вносит Австралия и какую выгоду получат Соединённые Штаты Америки от данного сотрудничества.

Стоит отметить, что разрабатываемые подлодки SSN-AUKUS поступят на вооружение Великобритании к концу 2030 года, а Австралия сможет ввести их в эксплуатацию не ранее 2040-го года.