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Nacvark
FT: Администрация Трампа пересмотрит соглашение AUKUS по атомным подводным лодкам
Альянс предусматривался для сдерживания Китая путём совместной разработки гиперзвукового оружия и атомных подводных лодок

В 2021 году между Соединёнными Штатами Америки, Великобританией и Австралией был создан трёхсторонний пакт AUKUS, в рамках которого австралийская армия получила возможность строить атомные подводные лодки. Основным предназначением альянса было усиление возможностей по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Соглашение охватывает различные сферы, включая искусственный интеллект, потенциал подводного флота и дальнобойных ударов.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Пентагоне начали пересмотр участия Соединённых Штатов Америки в трёхстороннем пакте. В материале издания подчёркивают, что совместная разработка гиперзвукового оружия и атомных подводных лодок теперь находится под угрозой.

Проверкой руководит главный стратег Пентагона Элбридж Колби, указывавший ранее на недостаточную эффективность AUKUS. Источник издания объясняют, что инициированная проверка является возможностью для Вашингтона убедиться, соответствует ли трёхсторонний пакт интересам администрации Дональда Трампа. При этом Financial Times указывают на наличие поддержки AUKUS со стороны многих конгрессменов, а также государственного секретаря Марко Рубио.

Пока непонятно, имеют ли Соединённые Штаты Америки намерения по выходу из AUKUS или внесения корректив в формат сотрудничества. Стоит напомнить, что премьер-министр Кир Стармер после своего назначения также пересматривал участие Лондона в пакте, но британские власти сохранили участие.

Примечательный случай с упоминанием AUKUS случился в феврале 2025 года, когда американского президента Дональда Трампа спросили, будет ли данный альянс темой переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ответ Трамп сказал: «А что значит AUKUS?». После того как журналист уточнил значение аббревиатуры, американский президент подтвердил, что обсудит этот вопрос, поскольку у Соединённых Штатов Америки и Великобритании замечательные отношения с Австралией.

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#сша #дональд трамп #великобритания #австралия
Источник: ft.com
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